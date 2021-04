Joel Rocha após derrota frente ao Kairat: «Estamos desiludidos»

O Benfica perdeu esta quarta-feira por 2-6 frente ao Kairat Almaty, em jogo a contar para os quartos-de-final da Liga dos Campeões de futsal, num encontro em que as águias sofreram quatro golos no período de prolongamento.





No final do encontro, Joel Rocha mostrou-se desiludido pelo resultado obtido em Zadar, Croácia. "Um jogo muito exigente e equilibrado, ao contrário do que diz o resultado final. Uma primeira parte onde o Benfica foi melhor, com mais e melhores oportunidades. Saímos atrás do resultado, mas tivemos a capacidade de empatar. A minha perceção é que, na primeira parte, fomos melhores", começou por dizer o técnico das águias."Na segunda parte, o Kairat entrou mais forte, acumulámos quatro faltas, mas conseguimos, mesmo assim, equilibrar o jogo. Nessa altura, acabámos por sofrer o 2-1, mas, apesar de não termos conseguido aproveitar os minutos após a expulsão do Higuita, marcámos o golo do empate, que me parece ser o que mais se ajustava. Depois, o encontro foi repartido e fica-me na imagem um lance, quase no final da segunda parte, muito perto da linha de golo, em que não conseguimos concretizar o sucesso. O Benfica, nos últimos metros, não conseguiu ser eficaz e fazer a diferença.""No prolongamento, a primeira parte continuou equilibrada. O nosso ataque organizado não foi tão objetivo, seguro e controlado como queríamos, perdemos algumas bolas no ataque e foi numa dessas perdas que o Kairat consegue fazer o 3-2. Na segunda parte do prolongamento, já com as cinco faltas, corremos atrás e cometemos a sexta falta, que dá o 4-2. A partir daí, foi risco máximo com guarda-redes avançado. Os números finais são muito pesados e inglórios.""Estamos desiludidos, porque tínhamos ambições para o jogo de hoje. Fica o sentimento de que os nossos jogadores tudo fizeram para alcançarmos um resultado totalmente diferente do que acabou por acontecer. O Benfica tem várias oportunidades em que não consegue introduzir a bola dentro da baliza e isso deixa o resultado equilibrado. Nos últimos três ou quatro metros, o Benfica não foi uma equipa com a convicção de que às vezes é preciso, de empurrar e fazer mais qualquer coisa.""Não conseguimos ser eficazes e mais assertivos nos últimos metros, mas também fizemos muitas coisas bem e temos de olhar para o jogo na globalidade. Foi um grande jogo para abrir o torneio", terminou.