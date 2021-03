Joel Rocha: «Cabe-nos a nós continuar a morder os calcanhares do Sporting»

A quatro jornadas do final, Sporting e Benfica estão separados por 2 pontos e a lógica aponta para que até final, depois do empate desta noite (1-1), nenhuma das equipas perca pontos. Quer isso dizer que, em teoria, serão os leões a chegar ao playoff com vantagem, mas Joel Rocha não atira a toalha ao chão. Ainda que assuma esse cenário como provável, o técnico do Benfica garante que irá batalhar até final, isto após um dérbi que... foi mais do mesmo.





"O objetivo direto para o jogo de hoje não foi alcançado. Fizemos de tudo e muito para isso. Na primeira parte foi mais difícil chegarmos à baliza do Sporting e reconheço que o resultado de 1-0 não era inteiramente justo. Isto parece que não ata nem desata, as equipas são muito boas em termos individuais e coletivos. Nós procurámos claramente a vitória. Já dentro do último segundo tivemos uma oportunidade. Extremamente satisfeito por tudo aquilo que fizemos", começou por dizer, ao Canal 11."Em relação aos resultados dos dérbis terminou aqui hoje. A partir de hoje, as equipas, a haver mais dérbis, são obrigadas a vencer. Benfica e Sporting têm obrigatoriamente melhores jogadores, mas não jogamos sozinhos. O campeonato não é até à jornada em que há o dérbi. Sabemos que no número de jornadas que falta do campeonato, dizem-nos que as duas equipas muito dificilmente perderão pontos. Cabe-nos a nós continuar a morder os calcanhares do Sporting", garantiu.A finalizar, o técnico comentou a ausência de Jacaré. "Estava impossibilitado. Se somar mais uma lesão, teremos de voltar a dar as mãos e ultrapassar mais este desafio. A cada lesão damos as mãos. Já utilizamos seis guarda-redes esta temporada. Vamos preparar-nos para vencer cada jogo."Quanto a Robinho, autor do golo do Benfica, assumiu que "foi um jogo difícil". "Não conseguimos ter muita posse de bola, mas também era um pouco do plano que tínhamos para hoje. Fomos um pouco felizes na primeira parte porque saímos na frente. Na segunda parte, faltou-nos o 2-0. Estivemos mais perto do golo. Vêm aí os momentos mais decisivos da época. Temos de manter o foco. Tivemos grandes chances de ganhar. Queríamos sair daqui com a vitória."