Joel Rocha: «Conseguimos superar-nos quando o Sporting nos obrigou a defender nos últimos metros»

O treinador do Sp. Braga, Joel Rocha, revelou o contentamento pelo triunfo no primeiro jogo da Taça Vila Cascais, ante o Sporting (4-2)."Foi um jogo de grau de dificuldade elevado, ganhando hábitos e rotinas, muito mais do que ganhar no resultado final. Queremos aproveitar estes momentos de competitividade ao máximo para ganhar hábitos. Hoje conseguimos. Conseguimos superar-nos quando o Sporting nos obrigou a defender nos últimos metros. Fico satisfeito pela globalidade do jogo. No dia 1 de outubro esperamos estar prontos a Liga Placard e queremos muito que a cada jogo estejamos preparados para jogar seja contra quem for", frisou o técnico dos bracarenses.