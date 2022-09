Joel Rocha e a conquista da Taça Vila Cascais: «O Sp. Braga teve todos os ingredientes que nós queremos»

O treinador do Sp. Braga, Joel Rocha, abordou a conquista da Taça Vila Cascais, em futsal, depois do segundo triunfo na prova, diante do Benfica, por 7-5."O jogo foi difícil como seria de esperar. O Benfica é uma grande equipa e tem grandes jogadores. Obviamente que nos criou muitas dificuldades. Fico plenamente satisfeito porque encarámos o torneio para ganhar. Ganhar hábitos, rotinas e dinâmicas, que o resultado traduzisse superação e disponibilidade. O Sp. Braga teve todos os ingredientes que nós queremos que tenha todos os dias e todos os jogos. O resultado final e o facto de termos vencido o torneio só engrandece a nossa prestação e dignifica os nossos adversários. Neste jogo, ao intervalo o empate era a 3 e estivemos em desvantagem na segunda parte. É preciso ter uma disciplina e mentalidade muito interessante para esta fase da época para conseguir reverter o resultado e conseguir vencer o Benfica. Estou muito satisfeito, os meus jogadores estão totalmente de parabéns por este fim-de-semana. Queremos agora preparar o início da Liga Placard. Obrigado pelo convite para o torneio. É uma honra estar presente nestes eventos. Obrigado aos adeptos que estiveram na bancada. Espero que o Sp. Braga também tenha engrandecido o torneio", frisou após o final do encontro.