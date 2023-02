Joel Rocha e Robinho não querem largar o topo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Era impossível haver maior equilíbrio nas primeiras 15 jornadas da Liga Placard. Sp. Braga, Sporting e Benfica seguem juntos no topo da classificação, todos com 38 pontos, mas hoje guerreiros e águias defrontam-se (21 horas) na Luz com o objetivo de deixar um adversário direto para trás. Joel Rocha e Robinho, treinador e ala dos minhotos, são claros: não querem largar o topo.

"Voltaremos a ser competitivos contra este adversário e prontos para disputar todos os lances que o jogo tiver, sempre à procura de vencer. Além de respeitar o adversário, respeitamos ainda mais aquilo que somos", referiu o ex-técnico do Benfica, que foi complementado por Robinho, ex-capitão encarnado: "O último resultado foi fruto do nosso trabalho. Esperamos fazer um grande jogo!"