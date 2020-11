Joel Rocha: «Fica um sentimento de amargura»

No rescaldo do empate a três conseguido na visita ao reduto do Sporting, numa partida na qual esteve por três vezes na frente e onde sofreu o golo do 3-3 final já no último minuto, Joel Rocha assumiu ter saído de campo com alguma amargura, especialmente por esse tal tento na reta final da partida.



"O resultado é o que é. É um jogo de 40 minutos, com muitos minutos e enquanto a buzina não toca, o jogo não acaba. Não podemos repensar o que aconteceu. Podíamos ter feito mais naquela situação, como também noutras na finalização. O jogo acaba por traduzir o equilíbrio entre as duas melhores equipas. O melhor ataque fez dois golos, a melhor defesa sofreu dois. Foi um jogo que teve supremacia em momentos de ambas as equipas, de frisson em cada uma das balizas e lances de indefinição. Faltaram os adeptos, mas espero que quem tenha estado em casa tenha vivido uma noite proveitosa", começou por dizer, ao Canal 11.



"Quando as duas equipas acabam empatadas, é mais uma vez um sinal de equilíbrio. Vamos analisar o jogo e continuar o nosso eprcurso. Este jogo é um registo parcial da Liga, que tem 30 jornadas. Hoje somámos 1 pontos, queríamos os 3. Ainda assim, queria dar os parabéns aos meus jogadores pela entrega e solidariedade que tiveram. Mesmo em inferioridade numérica por dois minutos, tanto a acabar a primeira parte como a começar a segunda, fomos muito fortes. E mesmo em 5 para 4, acabámos por sofrer num remate que fica um sentimento de amargura. Mas não há nada mais do que aceitar o resultado, olhar para ele e analisar. Terça-feira há mais um jogo", concluiu.



Já Robinho, autor de um dos golos nesta partida, destacou a entrega das águias. "Acho que foi um grande jogo. Pena não ter resultado positivo. Tivemos grande dificuldade com expulsão, mas superámos tudo isso. O importante foi a equipa ter lutado do princípio ao final."