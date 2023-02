Joel Rocha finta deslumbramento: «Somos uma grande equipa, ainda não uma equipa grande»

Joel Rocha, treinador da equipa de futsal do Sp. Braga, líder da Liga Placard, a par do Sporting, com 41 pontos - mais três que o Benfica - acedeu a fazer um balanço da campanha dos minhotos, à margem do lançamento do seu livro, "Ser treinador", que teve lugar esta segunda-feira, no Centro Colombo, em Lisboa."Estamos a fazer um caminho muito interessante, só que é ainda parcial, não definitivo. Temos qualidades de caráter e de personalidade, muitas qualidades do ponto de vista técnico, quer nos jogadores, na equipa técnica e estrutura diretiva. Quando tudo está alinhado, as coisas podem acontecer. É um caminho que está a ser percorrido, com muita personalidade, identidade e humildade, respeito e ambição", avaliou, antes de se pronunciar sobre a capacidade dos arsenalistas fazerem frente a águias e leões: "É muito importante para nós termos consciência de quem somos. O Sp. Braga está a fazer um caminho que ainda é longo para ser uma equipa grande. Somos e queremos ser cada vez mais uma grande equipa, só que não somos ainda essa equipa grande, nem tudo aquilo que representa e tudo o que envolve equipas como Benfica e Sporting. Olhamos mesmo muito para nós, como podemos melhorar e enriquecer as nossas características e as nossas capacidades. Depois, veremos as consequências, que são os resultados finais. Mas temos muito para melhorar, aprender, evoluir e crescer."Sobre o livro "Ser treinador" - escrito em coautoria com Tiago Guadalupe, em que passa em revista a experiência acumulada ao longo de duas décadas à frente de equipas como Carapalha, AD Fundão, Estação e Benfica (ao longo de seis épocas), Joel Rocha apresentou os propósitos da obra, temas abordados e contributos recolhidos."'Ser treinador' é um livro para treinadores – que o são ou que o querem ser. Partilha de forma aberta e desinteressada os meus primeiros 20 anos da minha carreira. A minha conceção de pensamento, a minha metodologia, as minhas práticas, as minhas vivências, as minhas histórias e é um livro que está muito enriquecido pelo contributo dos principais intervenientes na modalidade, que são os jogadores. Tem ex-jogadores, dirigente, o prefácio do nosso selecionador nacional Jorge Braz, tem introdução do Orlando Duarte, que é uma referência para nós, e um posfácio de Marquinhos Xavier, selecionador nacional do Brasil, grandes referências, portanto. Depois tem o contributo de alguns dirigentes muito importantes para mim. Tiago Pinto, com quem tive o prazer de trabalhar no Benfica e que hoje trabalha na Roma, o Professor Manuel Sérgio, filósofo, pensador, uma referência no mundo do desporto e da motricidade humana em Portugal. Depois, tem também a partilha na primeira pessoa das experiências dessas pessoas e dão a sua visão sobre aquilo que são os temas do livro: as dinâmicas de equipa, qual o papel do capitão, como se transforma um grupo de indivíduos numa equipa… Até mesmo com o contributo de alguns jogadores de futebol, como o Fábregas ou o Puyol. Acabam por enriquecer o livro. Tem uma parte muito transversal e acaba por focar-se de forma muito específica no futsal", rematou.