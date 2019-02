Joel Rocha: «Fomos inexistentes, uma equipa desconcentrada, desorganizada»

O Benfica perdeu este sábado na deslocação ao Pavilhã João Rocha, por 6-1 , permitindo assim ao Sportinf reduzir distância e ficar a apenas dois pontos. No final do encontro, o treinador das águias, Joel Rocha foi bastante duro com a sua equipa"Os números finais traduzem uma diferença significativa e essa diferença advém do Benfica ter sido uma equipa fraca durante muitos minutos. Fomos inexistentes, uma equipa desconcentrada, desorganizada, muito longe do que é o nosso padrão de competitividade. Eu próprio estou surpreendido pelo que não fizemos, a vitória do Sporting é inteiramente justa e castiga a nossa total apatia", afimou o técnico."Esperemos que tenha sido a primeira e última vez que isto aconteceu. Hoje, o Sporting foi melhor em qualidade e empenho. Começámos melhor, mas o golo marcado, que nos colocou em vantagem, fez-nos muito mal. Provavelmente, a vantagem que tínhamos de cinco pontos transformou-se em relaxe emocional e competitivo. Fomos um Benfica fraco, que pela primeira vez esta época não tem orgulho em si próprio. Foi uma derrota dura, tão dura quanto justa", disse."Olhando para a tabela, o objetivo continua intocável e passa por acabar a fase regular em primeiro lugar. Queremos retomar o nosso caminho e já no próximo fim de semana dar uma resposta".