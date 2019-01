Joel Rocha: «Mostrámos aqui o que valemos»

Joel Rocha, treinador do Benfica, mostrou-se satisfeito com a conquista da Taça da Liga diante do Sp. Braga, mas sublinhou a boa réplica dos minhotos no jogo deste domingo."Ficou evidente que foi muito difícil o jogo desta noite, com o Sporting de Braga a adotar uma estratégia de muita aglomeração defensiva para explorar o contra-ataque. Entrámos bem mas, como não fomos eficazes, manteve-se o 0-0, o que alimentou a estratégia do Braga. Fomos uma equipa de luta, com maturidade competitiva elevada e só isso permitiu ganharmos. Ao intervalo tivemos de organizar o nosso processo para o Braga não nos surpreender e julgo que fomos ainda melhores do que na primeira parte.""Foi uma conquista justa, que agradeço ao presidente, que representa um clube que não nos deixa faltar absolutamente nada para que os jogadores tenham esta qualidade. Estou feliz, orgulhoso e agora é hora de festejar e pensar nas próximas batalhas. Mostrámos aqui o que valemos, o que somos e, em cada segundo, o que queremos. Conseguimos o objetivo de conquistar a Taça da Liga à Benfica".