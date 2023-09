Joel Rocha: «O propósito do Sp. Braga é desafiar a lógica do futsal português»

Depois de uma temporada em que terminou na 2ª posição da fase regular a apenas um ponto do Sporting e por muito pouco não chegou à final da Liga Placard – perdeu apenas na 'negra' das meias-finais contra o Benfica –, o Sp. Braga promete voltar a 'incomodar' leões e águias. Em declarações a, o técnico Joel Rocha garante que os arsenalistas querem "desafiar a lógica do futsal português"."A época passada garante-nos grandes expetativas e mais responsabilidade. E nós aceitamo-las com agrado. A única forma de consolidar o crescimento e confirmar a nossa qualidade e capacidade é com dedicação, compromisso, disciplina e rigor nos detalhes. O próposito do Sp. Braga é desafiar a lógica do futsal português, ser uma equipa de topo diariamente e consolidar o crescimento que tivemos na última temporada", considerou, frisando que a equipa "se quer superar diariamente".O primeiro duelo do campeonato será logo na casa do tricampeão Sporting, mas o treinador de 41 anos não pensa noutro cenário que não a vitória. "O mais importante para nós é começar a vencer. Ditou o sorteio que a primeira jornada seja na casa do atual campeão nacional, uma equipa que dispensa apresentações, mas independentemente disso, o nosso objetivo é começar a vencer", rematou.