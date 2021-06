Joel Rocha: «Obrigámos o Guitta a defender muito»

O Sporting bateu o Benfica e ganhou vantagem na final do playoff da Liga Placard, algo que, para Joel Rocha, se deveu, em parte, à falta de eficácia dos seus jogadores e a uma boa exibição do guarda-redes adversário. Ainda assim, o treinador do Benfica vira já atenções para o segundo jogo, que acontece no próximo domingo, na Luz, para procurar empatar o playoff.







"Não saberei se era receio dos meus jogadores [de atirar à baliza de Guitta]. Como disse, no 5 para 4, podíamos finalizar e fizemos o passe e isso dificulta. Quando não o fizemos é porque queríamos procurar a melhor decisão, há que salientar isso. Vamos analisar o jogo, também em vídeo, e aperfeiçoar estes momentos. Foi difícil chegar aos últimos 10 metros para as duas equipas", apontou, concluíndo: "Tivemos boas situações de finalização nos últimos seis metros. Queremos mudar isso [a falta de eficácia] para introduzir a bola mais vezes na baliza no domingo."

"Obrigámos o Guitta a defender muito. O resultado podia ter tido mais golos, para ambos os lados. A equipa procurou o golo e trabalhou bem, mas não finalizou. Se sofremos mais golos não fizemos as coisas tão bem. Procurámos sempre a baliza nos últimos seis metros, mas não fomos eficazes. Foi um jogo difícil de ajuizar, como são todos os dérbis, e um jogo interessante, que nos deixa tristes pelo resultado. Agora é pensar no jogo 2 na Luz", começou por dizer o técnico das águias.