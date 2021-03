Joel Rocha: «Os jogos a eliminar são diferentes dos de fase regular»

Joel Rocha, treinador da equipa de futsal do Benfica, fez esta quinta-feira a antevisão ao encontro de amanhã, diante dos Leões de Porto Salvo, a contar para os quartos-de-final da Taça da Liga de Futsal Placard, um encontro que espera ser "difícil para qualquer equipa".





"Vencer o primeiro jogo, vencer o segundo jogo e vencer o terceiro jogo. Com esta ordem de prioridades alcançada, o nosso objetivo é conquistado. Pensamos hora a hora, dia a dia, jogo a jogo", afirmou o técnico, em declarações citadas hoje no sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF)."A equipa dos Leões de Porto Salvo é competitiva e organizada. Está enriquecida com jogadores que conhecem o jogo e estão preparados para todo o tipo de jogos. Tem realizado um percurso ascendente na Liga Placard e atualmente os números que apresenta são elucidativos: top-4, 3.ª melhor defesa e 4.º melhor ataque. Vai ser um grande jogo de futsal, difícil para qualquer equipa, com momentos de domínio e controlo repartidos e com as decisões nos últimos 10 metros a serem decisivas para os momentos de eficácia.""Os jogos a eliminar são diferentes de jogos de fase regular. Mas não deixa de ser um jogo. Precisamos maximizar o melhor de todas as nossas capacidades e faculdades, ser competitivos, disciplinados, rigorosos, consistentes e pragmáticos. São jogos onde todos os segundos contam e onde não há segundas oportunidades, onde não há empates. O equilíbrio e gestão emocional/racional durante o jogo será importante. Temos essa consciência e estamos prontos!", atirou.