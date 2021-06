Joel Rocha pede eficácia frente ao Sporting: «Vamos bola a bola, lance a lance...»

A final do playoff da Liga Placard arranca na próxima quinta-feira, às 20h30, com o Pavilhão João Rocha, em Alvalade, a ser palco do jogo 1 entre os rivais lisboetas.

Joel Rocha, treinador do Benfica, assumiu a vontade de vencer desde o primeiro jogo. “Vamos bola a bola, lance a lance, segundo a segundo, procurar aquilo que mais queremos, que é vencer cada duelo, ser mais forte e capaz”, afirmou à BTV.

O técnico dos encarnados espera um jogo “bem disputado, competitivo e equilibrado”, onde “os níveis de adrenalina e de qualidade estarão no máximo”.



“Acredito que aquilo que possa fazer a diferença vai ser a eficácia junto da baliza, do ponto de vista ofensivo”, projetou Joel Rocha. De referir que nos últimos 20 anos, apenas por seis ocasiões o apuramento de campeão não se disputou entre Benfica e Sporting.