O Benfica recebe amanhã (19h15) o Quinta dos Lombos, no segundo jogo dos quartos-de-final do playoff, depois de ter vencido o jogo 1 (4-2). "Só com muito empenho, transpiração e, obviamente, qualidade e organização podemos superar novamente o nosso adversário", assumiu o treinador dos encarnados, Joel Rocha. O emblema da Luz confirma ainda que Chaguinha se magoou no jogo de Carcavelos e não joga mais esta época.

Autor: Cláudia Marques