Joel Rocha prolonga ligação ao Benfica por mais uma época

O treinador da equipa de futsal do Benfica, Joel Rocha, renovou esta terça-feira contrato com o clube da luz, avançando assim para a sétima época ao leme dos encarnados.





Joel Rocha era um homem feliz, garantido que será mais um "momento de enorme compromisso", cujo objetivo é voltar a conquistar títulos."É uma satisfação muito grande, à dimensão daquilo que é a nossa instituição. É um orgulho representar o Benfica e uma felicidade poder desempenhar aquilo que é a minha área de intervenção com a minha equipa técnica, para desenvolver e continuar a vencer com esta camisola. É obviamente mais um momento de enorme compromisso. Encaramos a renovação com esse propósito, de confiarem naquilo que são as nossas capacidades, competências e aquilo que é o nosso profissionalismo e dedicação. Tudo iremos fazer diariamente, e durante muitas horas de todos os dias, para retribuir com qualidade, muito empenho e, acima de tudo, ter como consequência a conquista de troféus e o enriquecimento do Museu Benfica – Cosme Damião", referiu o técnico ao site oficial do clube.Joel Rocha ao serviço das águias conquistou dois Campeonatos Nacionais (2014/15 e 2018/19), duas Taças de Portugal (2014/15 e 2016/17), três Taças da Liga (2017/18, 2018/19 e 2019/20), duas Supertaças (2015/16 e 2016/17) e uma Taça de Honra da AF Lisboa (2014/15).