"Agora queremos voltar às vitórias com esse reforço do processo da nossa identidade", rematou.

O Benfica desloca-se este domingo ao reduto do Leões de Porto Salvo (19H30) com o claro objetivo de conquistar os três pontos, depois do empate em casa com o Sporting na semana passada. A formação da Linha também conquistou um ponto na última jornada, surpreendendo o Sp. Braga em casa."Os Leões de Porto Salvo tiveram recentemente uma troca de treinador. Ou seja, uma troca de liderança, uma troca de comunicação, de organização, de forma de treinar, de hábitos, de rotinas. Estamos conscientes dessas mudanças, que nos deixam em alerta máximo para o próximo jogo. Acima de tudo, ter bem presente que a nossa identidade e a nossa organização têm de se sobrepor a tudo para impormos a nossa forma de estar, de jogar, de competir. Só assim podemos trazer os três pontos de Porto Salvo", começou por dizer o treinador dos encarnados à BTV, recordando a entrada de Rodrigo Pais de Almeida para o comando técnico do emblema de Oeiras.

Autor: Cláudia Marques