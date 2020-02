Joel Rocha: «Tarde muito desinspirada em termos de finalização»

O Benfica perdeu este domingo a liderança do campeonato nacional de futsal após a derrota por 2-0 no dérbi frente ao Sporting.

Após a partida referente à 17.ª ronda da fase regular, Joel Rocha admitiu que o Benfica teve "uma tarde muito desinspirada" em termos de finalização e lamentou alguns erros que acabaram por ser decisivos.





"Hoje, o resultado traduz uma equipa que foi muito rigorosa do ponto de vista de equilibrar o risco, para não permitir situações de finalização, que foi o Sporting, também uma equipa mais eficaz no aproveitamento de situações. O Benfica hoje não fez golo, porque foi uma tarde muito desinspirada em termos de finalização. Criou muitas, com excelentes condições, e não marcou. O Benfica foi prejudicado pela desinspiração na finalização e por erros na saída de pressão, sobretudo no segundo golo. Não adianta dizer que isso estava identificado e trabalhado. O jogo tem a sua própria vida, nós acabámos por cometer erros em zona de construção e mostrámos desinspiração na finalização", afirmou o treinador dos encarnados na análise ao enocntro."Adorei o André Sousa e está cá por causa disto: tem qualidade, é muito bom, é muito acima da média, e estou muito satisfeito com a atuação de hoje do André Sousa.""O plantel tem lesões ou situações como esta [ausência de jogadores pela convocatória da seleção do Brasil] durante a época. Não foi por aí que o Benfica perdeu pontos hoje. O Benfica dá um passo atrás, mas a corrida não acabou. O problema hoje não foi faltar 'pivot', foi faltar golo. Foram vários os jogadores com situações ideais para marcar. Criámos situações em quantidade suficiente para marcar pelo menos um golo. O golo é o indicador mais importante do jogo. O Sporting fez dois, o Benfica não fez nenhum: fim da história."