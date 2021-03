Joel Rocha: «Temos qualidade à disposição para podermos inovar e criar imprevisibilidade»

O Benfica qualificou-se esta sexta-feira para as meias-finais da Taça da Liga Placard de Futsal ao bater (4-1) o Leões de Porto Salvo, numa partida em que as águias confirmaram a sua superioridade apenas na segunda parte, ao apontar três golos.





No final da partida, Joel Rocha elogiou a solidariedade e ambição dos seus jogadores, que foram "obrigados" a colocar em campo "o máximo das suas qualidades" fruto da "organização e empenho" dos atletas do Leões de Porto Salvo."Foi um jogo como o previsto: equilibrado e competitivo. Quando toca a ganhar e a perder, a superação, por vezes, ultrapassa os níveis de razão e houve momentos assim de ambos os lados. É isso que traz, como se diz, o sal e a pimenta ao jogo. Foi um jogo com todos os ingredientes, mas o Benfica justificou totalmente a vitória. Fizemos quatro golos, tivemos várias oportunidades, mas que fique bem claro que o Benfica foi obrigado, pela qualidade, pela organização e pelo empenho dos Leões de Porto Salvo a colocar em campo o máximo das suas qualidades técnicas e de superação. Os meus jogadores estão de parabéns porque foram sempre extremamente solidários, muito ambiciosos e constantemente conscientes daquilo que estávamos a jogar e a competir. Ganhámos a final de hoje, que era esse o nosso objetivo, e agora segue-se uma fase de recuperação e preparação e amanhã cá estaremos novamente prontos para competir o acesso à final", começou por dizer o técnico das águias, em declarações citadas no sítio oficial da FPF na Internet."Quando fiz a antevisão em Lisboa, disse que o Benfica ia apresentar novidades. Hoje já se viram algumas delas, mas temos mais algumas guardadas. Temos qualidade à disposição para podermos inovar e criar imprevisibilidade no adversário. Essa é a nossa primeira razão, criar imprevisibilidade e dificuldade, sempre estando perfeitamente conscientes daquilo que estamos a pretender para o jogo. Os momentos em que colocámos na primeira parte o Rafael [Henmi] e na segunda parte o Tiago [Brito] foi precisamente para controlar melhor o jogo de uma das formas possíveis também. Quero deixar bem claro que essa é uma das formas possíveis e legais de o fazer e o Benfica cumpriu. Também foi um momento importante do jogo e penso que o segundo golo não nasce dessa variabilidade, mas nasce dessa situação. Tínhamos todos os jogadores no meio-campo ofensivo, passámos a ter quatro e a qualidade que temos à disposição só nos compete geri-la e otimizá-la da melhor forma", terminou.