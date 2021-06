Joel Rocha: «Vai ser uma final sempre assim, disputada a cada lance, cada segundo»

O Benfica venceu este domingo por 7-5 (5-5 no final dos 40 minutos) o Sporting no segundo jogo da final do playoff da Liga Placard e empatou a eliminatória numa partida de loucos. No final do encontro, o treinador dos encarnados Joel Rocha sublinhou a "qualidade" dos seus jogadores.





"Depois destes 50 minutos, diria que o segredo foi a alma, o sangue, o coração e a capacidade de superação. Confiamos no que fizemos ao longo da época e no trabalho que desenvolvemos. Hoje, felizmente, tivemos a qualidade para concretizar a qualidade e o trabalho. Foi um jogo muito difícil, em que arrancámos na frente, depois nos vimos a perder. Na segunda parte, aconteceu-nos o mesmo, mas as duas recuperações e a confiança foram muito importantes para o desfecho", começou por analisar.E prosseguiu: "A abordagem no início do prolongamento foi ficar com a bola. Apostámos no cinco contra quatro, para, com a paciência necessária, aproveitar a oportunidade, quando surgisse. Fomos inteligentes e tivemos a felicidade no momento certo. Empatámos a final. Confiámos, acreditámos e hoje conseguimos. Vamos preparar-nos para conseguir novamente".Joel Rocha sublinhou que o Benfica não quer "sofrer golos", atirando: "Não podemos tirar mérito ao adversário. Fomos algo passivos e estivemos na expectativa defensivamente. Temos de eliminar esses momentos, mas vai ser uma final sempre assim, disputada a cada lance, cada minuto, cada segundo".