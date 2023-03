Joel Rocha: «Vamos continuar a trabalhar para desafiar a lógica do futsal português»

Apesar de o Sp. Braga ter caído nos penáltis frente ao Sporting, em jogo a contar para os quartos-de-final da Taça de Portugal de futsal, Joel Rocha não poupou nos elogios aos seus jogadores.

"O Sp. Braga foi uma equipa grande. Teve qualidade, superação, sacrifício e, quando não conseguimos em qualidade, conseguimos pelo comprometimento dos nossos jogadores. Fizemos um grande jogo e é assim que temos de continuar a preparar-nos para aparecermos em competições. Hoje fomos uma equipa grande porque estivemos sempre conscientes do que se estava a passar e conseguimos superar as dificuldades que o Sporting nos foi criando. Mesmo no fim, fomos solidários e resilientes. Saímos daqui com a convicção de que vamos continuar a trabalhar para desafiar a lógica do futsal português. Temos qualidades de caráter e qualidades desportivas e técnicas, precisamos de estar mais vezes neste nível para conseguirmos ganhar. Insistir e persistir é o caminho", referiu.

Os minhotos, refira-se, estão em 2º lugar no campeonato.