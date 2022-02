Jogador de futsal assassinado em rua de Quarteira

Sílvio Rocha, de 24 anos, jogador de futsal do CheCul Quarteira, foi ontem assassinado numa rua de Quarteira, esfaqueado na zona do pescoço, por um agressor que fugiu do local.O jogador de futsal, que estava a preparar-se para ir treinar, foi atacado por um homem que fugiu do local e, esta quarta-feira à noite, continuava a monte. A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o homicídio.