Jogador do Sassoeiros morre em acidente de viação

Um dia trágico para o Sassoeiros. Samuel Furtado, mais conhecido por Samuka, não resistiu aos ferimentos provocados por uma acidente de viação e acabou por falecer na manhã de hoje. O anúncio foi feito pelo emblema de Carcavelos que, através de uma mensagem, lamentou a perda do capitão da equipa de futsal, aos 32 anos."Que sorrias eternamente... Informamos os nossos sócios e amigos que faleceu hoje o nosso Capitão da equipa sénior de Futsal, Samuka. À sua família deixamos os nossos sentimentos. E aos nossos… que encontrem força no seu sorriso para ultrapassar este momento tão triste com que acordamos hoje", pode ler-se na publicação.Também a Federação Portuguesa de Futebol, na palavra do presidente Fernando Gomes, deixou uma nota no seu portal oficial. "Foi com profunda consternação que tomei conhecimento da morte tão precoce do Samuka, futsalista com uma longa carreira ao serviço de vários clubes. Deixa-nos um legado de persistência e dedicação à modalidade e um forte exemplo para todos os que fazem do futsal uma parte importante das suas vidas. A toda a sua família, amigos, antigos colegas e clubes por onde passou, envio as minhas mais sentidas condolências", pode ler-se.Na carreira, Samuka representou ainda clubes como Vila Verde, Portela, Leões Porto Salvo, Estoril, Belenenses, AMSAC e Monfortense, que também já lamentaram o sucedido.À família enlutada e ao Sassoeiros,apresenta sentidas condolências.