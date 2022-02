Jogadoras lembram assédio de treinador: «Diziam que era 'o homem do pijama às riscas', andava de quarto em quarto»

Nelia del Campo Díaz e Sofía Giménez Herrera contaram numa entrevista ao jornal 'Marca' que foram vítimas de assédio sexual por parte de um treinador de futsal há uns 13 anos. Eram ambas menores e jogavam no Grucer. Nelia diz que tinha na altura uns 14 ou 15 anos, Sofía 11 ou 12."Apareceu este treinador, que causou tudo o que se seguiu. Ao princípio era o homem perfeito, a quem confias as tuas filhas. Era divertido, ajudava, deu-nos toda a confiança... Até que começaram a acontecer coisas que não encaixavam", reconhece Neli."Sim, penso que ele criou esse clima para depois atuar. Sentias admiração por ele como treinador, ensinava-nos a jogar, ganhávamos jogos... naquela idade tínhamo-lo como referência. Queres tê-lo por perto porque ensina e ajuda; dava-nos confiança até para lhe pedir um conselho. Mas depois as coisas começaram a mudar", explica por sua vez Sofía."Eu não estava consciente do que se passava, confesso. Só anos mais tarde, naquela altura tinha uns 15 anos, e só por volta dos 18 me dei conta. Digamos que é tudo muito subtil. Não sei se era uma estratégia, não sei o que lhe passou pela cabeça, mas provavelmente sim. Quando nos damos conta de tudo o que passámos... Acho que ainda hoje não tenho consciência de metade das coisas. No meu caso era sobretudo as massagens. Se me doía uma perna ele tocava, até que me dei conta quando fui a um fisioterapeuta que os toques dele não eram normais. E aí a minha cabeça explodiu", conta Neli.Sofía recorda situações parecidas. "Vais descobrindo estes atos à medida que cresces. Descobri numa conversa no âmbito do HALT (projeto que nasceu para sensibilizar e prevenir o assédio e abuso no desporto) que tinha sido mais vezes abusada e houve gente ali sentada que também admitiu: 'Eu também fui abusada... e não o denunciei.' No meu caso reconheço o abuso quando toca nas minhas partes íntimas. Aí, sim. É um sítio onde só deixas tocar quem tu queres. Foi o fim: disse 'tenho de fazer alguma coisa'. Anos mais tarde entendi que houve outros toques, quando me sentava ao seu lado ele colocava as mãos, enquanto fazíamos abdominais... Fazia-o à frente de toda a gente, não se escondia, era descarado."O treinador em causa chegou inclusivamente a selecionador regional de Madrid. As duas recordam as viagens, os quartos de hotel e as chaves em duplicado."Surpreendeu-me o facto de ele ficar com uma chave dos quartos. E à noite esgueirava-se. Diziam que era o homem do pijama às riscas porque o viam assim, de quarto em quarto. É o que acontece quando o caso se tornou público, toda a gente sabia menos tu", sublinha Sofía.Neli fala em pressão psicológica. "Passei por muitos episódios, mas não queria ver. 'Vou dizer a quem, que este homem que toda a gente adora, está a fazer-me coisas que me incomodam?' Chega um momento em que dizes 'vou afastar-me', mas depois pensas que se te afastas ele vai chatear-se... e chateia-se. Depois há a chantagem emocional. 'Por que te afastas de mim se és super importante?'"O caso foi denunciado, o treinador em questão foi detido, julgado e já cumpriu pena.