Jogadores de Benfica e Sporting candidatos a melhor do Mundo: Ricardinho fora dos finalistas

A ausência de Ricardinho, pelo segundo ano consecutivo, é a principal nota de destaque na lista de finalistas ao prémio de melhor futsalista do Mundo, esta segunda-feira anunciada pelo portal Futsal Planet, o responsável pela entrega dos galardões mais importantes da modalidade. Sem o craque português, atualmente ao serviço do Asnieres Villeneuve e que venceu o prémio em seis ocasiões, as atenções dos fãs nacionais voltam-se para as presenças de Merlim (Sporting) e Hossein Tayyebi (Benfica).





Além do duo de Sporting e Benfica, nos candidatos entram também Leandro Cuzzolino (Levante UD FS), Deives (Corinthians), Ferrão (Barcelona), Gadeia (Inter Movistar), Artem Niyazov (KPRF Moscovo), Pito (Inter Movistar),Rodrigo Araújo (Magnus Futsal) e Sergio Lozano (Barcelona).