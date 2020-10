Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Jogo de preparação entre UD Alchoyano e Cádiz CF Virgili cancelado após morte do árbitro Informação avançada este sábado através da página do 'Twitter' da equipa de futsal do Cádiz CF





• Foto: Cádiz CF Virgili