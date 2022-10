Jorge Braz: «A equipa tem consciência de que não pode haver facilitismos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O selecionador português de futsal, Jorge Braz, afastou esta quarta-feira qualquer tipo de "facilitismo" frente à Bielorrússia, no arranque da qualificação para o Mundial'2024, e prometeu que os atuais detentores do troféu vão manter "a mesma ambição".



"É importante perceber que iniciámos agora um processo, mas que temos de estar com a mesma ambição com que jogámos as decisões da Finalíssima, por exemplo. A equipa tem consciência de que não pode haver facilitismos e que tem de manter a mesma responsabilidade. Sentimos a ansiedade normal como se fosse a primeira vez que iniciamos uma qualificação para uma grande competição. Essa é a forma como temos encarado este momento", afirmou Jorge Braz.

Em declarações divulgadas no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol, o selecionador nacional garantiu que a sua equipa está preparada para o "início de uma nova caminhada" depois dos últimos troféus conquistados. "Andámos em finais e a vencer competições, agora voltámos ao início de um percurso. Sabemos que nestas qualificações, com jogos fora e casa, qualquer deslize não nos deixa confortáveis para alcançarmos os nossos objetivos", referiu.

Para Jorge Braz, a Bielorrússia é uma equipa "poderosa" e que apresentar alguma "cinismo" no seu tipo de jogo. "Se formos Portugal, e eu acredito nisso pelo que tenho visto nestes dias, a Bielorrússia vai ter dificuldades. Agora, é preciso concretizar, ter eficácia e focarmo-nos nas coisas simples", disse.

Portugal, que está a estagiar na Lousada, defronta na quinta-feira, às 20 horas, a Bielorrússia, em Paredes, e a Lituânia, em 12 de outubro, em Kaunas, em jogos do Grupo 4 da ronda principal de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo.