Jorge Braz antevê Mundial: «Toda a gente vai ter que levar connosco»

A Seleção Nacional vai participar pela sexta ocasião num Mundial de Futsal, desta feita na Lituânia. Na última participação, em 2016, Portugal chegou ao jogo de terceiro e quarto lugar, tendo saído da Colômbia derrotado pelo Irão nos penáltis, após um 2-2 no tempo regulamentar. O Mundial’2021 arranca no domingo, com Portugal a estrear-se apenas na segunda-feira, às 18 horas, diante da Tailândia.

O selecionador nacional, Jorge Braz, concedeu uma entrevista ao Canal 11 e prontamente assumiu quais os objetivos à partida para a competição: "Temos de nos superar todos os dias e os jogadores têm-se superado, desde o início do estágio, de uma forma fantástica. Não me parece que seja utópico. É muito difícil e vai ser cada vez mais mas gostamos de coisas difíceis e é para a final que apontamos." Para o treinador português, a Seleção tem de ser um adversário incómodo, do primeiro ao último jogo. "Toda a gente vai ter que levar connosco. Depois sabemos que o fio é bastante ténue e que tudo pode acontecer mas vamos de cabeça bem levantada e com uma enorme ambição para estarmos lá até ao fim e procurarmos aquelas medalhas", atirou Jorge Braz.

A sorte colocou Portugal no Grupo C, com Ilhas Salomão, Tailândia e Marrocos no caminho, e para o técnico da equipa das quinas, "todos os dias têm de representar uma oportunidade para melhorar": "Neste momento, onde queríamos estar, estamos, e é isso é que é importante e me deixa extremamente satisfeito."

Assumindo o nível de detalhe que existe na preparação de cada jogo, o selecionador leva consigo na bagagem "um cronograma muito interessante com os esquemas táticos que ocupa praticamente a linha lateral toda". "No fundo é ter possibilidades e respostas para o que as outras seleções nos colocam", apontou. Ainda sobre os esquemas táticos, Jorge Braz mostrou-se descontraído e o grau de pormenor levou-o a brincar com a dificuldade em decorar os nomes que lhes são atribuídos. "Há pontapés de linha lateral que têm nome, há pontapés de canto que têm uma letra, até eu já ando meio confuso às vezes", brincou.