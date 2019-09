Jorge Braz chama campeões europeus para particulares com Espanha

O selecionador português de futsal, Jorge Braz, relevou esta quarta-feira os convocados para os dois encontros particulares com a Espanha, que vão decorrer em Matosinhos, numa lista de 14 dominada por jogadores que foram campeões europeus em 2018.Para o duplo confronto com os espanhóis, Braz optou por chamar grande parte dos jogadores que ajudaram Portugal a vencer o Europeu no ano passado, com o guarda-redes Bebé a ser o único ausente desse grupo.O ala Miguel Ângelo, do Benfica, é o único jogador da lista de convocados que não esteve presente na Eslovénia.Os encontros com Espanha vão decorrer nos dias 23 e 24 de setembro,no Pavilhão de Congressos e Desportos de Matosinhos.Portugal e Espanha foram os dois finalistas do último Campeonato da Europa.André Sousa (Benfica) e Vítor Hugo (Sporting de Braga).André Coelho (Benfica), Fábio Cecílio (Benfica), João Matos (Sporting) e Nilson (Sporting de Braga).Bruno Coelho (Benfica), Márcio (Sporting de Braga), Miguel Ângelo (Benfica), Pany (Sporting), Pedro Cary (Saragoça), Ricardinho (Inter Movistar) e Tiago Brito (Benfica);- Pivô: Tunha (Belenenses).