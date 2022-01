Jorge Braz: «Competimos de uma forma exemplar»

Diante da Ucrânia, Portugal venceu apenas por 1-0 , sofreu bastante para quebrar a resistência contrária e esse foi para Jorge Braz, o selecionador nacional, o ponto menos bom a retirar desta partida. Em análise ao encontro, o técnico luso diz ter gostado do que viu em termos de atitude, especialmente tendo em conta a qualidade do oponente."Concluída a primeira fase: três jogos, três vitórias, nove pontos. Hoje, contra uma equipa fortíssima, que nos complicou muito, mas também não fomos construindo o resultado. Tivemos mais do que oportunidades para estar com outra tranquilidade no jogo, mas competimos de uma forma exemplar. O objetivo está conseguido, agora é descansar e preparar a próxima fase. Quando estávamos a dar intensidade e a empurrar, eles [Ucrânia] vieram de '5x4' e quebraram o ritmo. Foram inteligentes, com muito jogo ainda para jogar na segunda parte. Quiseram descansar e parar, mas, mesmo assim, conseguimos contrariar e vencer, que era o mais importante", disse o selecionador nacional.