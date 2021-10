Jorge Braz de volta às origens

O selecionador campeão do Mundo de futsal, Jorge Braz, esteve ontem em Chaves, onde foi recebido e homenageado pelo mais emblemático clube da sua região e que representou também como guarda-redes.

No Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, Jorge Braz esteve com Francisco Carvalho, presidente honorário dos flavienses, que ofereceu ao selecionador uma camisola assinada por todo o plantel principal. “Esta casa diz-me muito. Foi aqui que no fundo iniciei o meu percurso desportivo como federado. É importante que nunca nos esqueçamos de onde vimos, das nossas origens. E claro que Chaves e o clube me dizem muito”, afirmou Jorge Braz.

Webinar com Pimenta

O selecionador de futsal e Fernando Pimenta (medalhado olímpico na canoagem) são as principais figuras de um webinar de acesso livre, hoje (18 horas), sobre saúde mental no desporto, organizado pela FPF (através da Portugal Football School), o Ministério da Saúde e o Sindicato de Jogadores.