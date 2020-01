Jorge Braz: «Demonstrámos que somos superiores e faltou mais assertividade nas coisas simples»

Jorge Braz, selecionador nacional, referiu no final do encontro com a Finlândia, que terminou empatado (2-2), que Portugal esteve por cima do encontro apesar do resultado.





"Na primeira parte, estivemos por cima e procurámos diferenciar as formas de chegar à baliza: passaram várias bolas ao segundo poste, tivemos imensas finalizações dentro da área e uns quantos lances ao poste."Nunca pensei que esta sexta-feira ficasse já impossibilitada a qualificação para o Mundial. Estávamos todos convictos de que íamos fazer três golos com muita serenidade e a emoção natural desta modalidade, mas também com muita maturidade"."Chegámos ao empate e podíamos perfeitamente ter chegado à vitória, mas colocámo-nos de novo na qualificação. Não chegaremos aos nove pontos no final deste mini-torneio, mas estamos plenamente confiantes com a nossa resposta nestes dois dias. No domingo, estamos cá [frente à Itália] para garantir esse apuramento já"."Sabíamos muito bem quem eram a Finlândia e a Bielorrússia. Ontem foi um jogo mais complicado por ser o primeiro, mas esta sexta-feira estivemos por cima. Querem colocar dois minutos para a Finlândia, em situações de três/cinco segundos de jogo direto?""A Finlândia luta com as armas que tem de uma forma estratégica e inteligente ou não estivesse a complicar as contas na Ronda de Elite. Apesar de tudo, demonstrámos que somos superiores e faltou sermos mais assertivos nas coisas simples".