Jorge Braz destaca importância do trabalho psicológico nos êxitos de Portugal

Jorge Braz, Selecionador Nacional de futsal, reconheceu esta quinta-feira, no debate online (webinar) sobre a saúde mental no desporto promovido pela Portugal Football School, da Fedração Portuguesa de Futebol, que o papel do psicólogo Jorge Silvério, elemento da equipa técnica nacional, foi determinante para os recentes êxitos de Portugal nos campeonatos da Europa e do Mundo da modalidade.





"O Jorge Silvério é um treinador que se preocupa com uma determinada área. Eu confio tanto nele que nem quero saber o que ele faz", assegura o selecionador campeão do Mundo e da Europa, reconhecendo que os atletas se sentem confortáveis por terem junto de si alguém que se preocupa com o seu bem estar psicológico.O testemunho de Jorge Braz foi apenas um dos recolhidos num debate que contou com a participação de outros desportistas, entre eles Fernando Pimenta, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio e que atribui ao trabalho desenvolvido com a psicóloga do Comité Olímpico de Portugal, Ana Ramires, parte do caminho percorrido até ao sucesso. "Houve competições em que não fui segundo porque deixei de acreditar na vitória. Desta vez, tinha ferramentas que me permitiram, apesar de não poder chegar ao primeiro lugar, acreditar que ainda era possível ser segundo. Consegui o terceiro lugar, acabei por não cair para quarto, o que poderia ter acontecido se não tivesse essa preparação.Miguel Xavier, diretor do plano nacional de saúde mental do ministério da Saúde, não tem dúvidas: "Ou se atua a nível do treino mental ou não é a preparação física que vai fazer a diferença."Importante é que os atletas tenham a coragem de assumir as suas vulnerabilidades a nível mental, o que nem sempre é fácil. Por isso, Fernando Pimenta elogia a coragem da norte-americana Simone Biles, que alertou para as dificuldades psicológicas sentida na preparação para os jogos Olímpicos. "Ainda bem que aconteceu aquilo que aconteceu à Simone, porque ela tem tanta exposição que veio alertar para um problema que não a afeta só a ela, afeta muitos outros", defende o campeão da Europa de Mundo de canoagem.Joana Ramos, atleta olímpica de judo apresentou o seu exemplo pessoal. "É verdade que nenhum atleta gosta de pedir ajuda, porque é dizer que temos uma fraqueza, mas nós somos seres humanos, não somos só atletas de alto rendimento, não somos só gestores de sucessos. Temos um projeto de vida e quando em 2020, no início do confinamento, anunciaram o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o meu projeto de vida e a minha atividade competitiva entraram em conflito. Tinha decidido que, depois de Tóquio, terminaria a minha carreira com o objetivo de ser mãe. E, apesar da chama olímpica estar acesa, a minha tinha-se apagado. Eu já não queria competir", ilustra a judoca portuguesa.Assumir esta fraqueza foi difícil, como muitas vezes é, assume Jorge Braz "Muitas vezes, eles evitam ao máximo, especialmente com o chefe da equipa técnica, porque é ele que os põe a jogar. Eu oiço-os, tento desbloquear , perceber quem temos e a dificuldade que temos, pois, assumirmos as nossas fraquezas é a forma de as vencermos ou de as escondermos", refere o campeão da Europa e do Mundo de futsal.Num aspeto, todos os intervenientes estão de acordo. "Agora é que nós estamos a começar a falar disto", refere Miguel Xavier , sublinhando que "a questão da sensibilização é fundamental", pois não é expectável que "a saúde mental de uma população esteja dependente do psiquiatra", argumenta Miguel Xavier, recebendo o apoio de Miguel Peques, do Sindicato dos Jogadores de Futebol Profissional: "É na prevenção que devemos atuar, incentivando o treino das competências psicológicas dos atletas."