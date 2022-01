Jorge Braz destaca vitória da Seleção mas avisa: «Não somos campeões de nada neste Europeu»

Jorge Braz assumiu que Portugal começou mal o jogo com a Sérvia mas exaltou a capacidade da equipa para reverter uma desvantagem de dois golos e entrar a ganhar por 4-2 no Euro'2022 de futsal."Pedi a pausa técnica pois não estava a ver Portugal. Não estava a ver a seleção de que os portugueses se orgulham tanto. Vi hesitações, pouca intensidade ofensiva e não estava a sentir. Passámos um momento mau como outros que tivemos mas superámos, com capacidade de resiliência e superação Percebemos que estávamos outra vez no fundo da montanha e tínhamos de trepar. Satisfeito com o que conseguimos, mas não com o inicio. Alguma ansiedade, nem sempre decidimos bem, oferecemos dois golos e permitimos que a Sérvia entrasse a ganhar. A partir daí fomos superiores e estes 3 pontos são justos", analisou o selecionador nacional, em declarações ao Canal 11.O técnico, de 49 anos, sublinhou que a equipa terá de trabalhar muito para revalidar o título europeu e justificar também o estatuto de campeã mundial: "Tínhamos de chegar ao empate antes do intervalo. Sabíamos que teríamos essa oportunidade e conseguimos. Depois tranquilizámos. O jogo com a Holanda é complicado. Agora temos vários dias para descansar, recuperar, preparar o próximo jogo e trabalhar. Temos de fazer o nosso trabalho. Não somos campeões de nada neste Europeu. Vamos ser Portugal durante 40 minutos e confio muito nesta gente.".