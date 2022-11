Jorge Braz distinguido

O selecionador nacional de futsal Jorge Braz foi eleito o ‘Homem do Ano no Desporto’ em 2022 pela prestigiada revista GQ. A distinção foi entregue na oitava edição da Gala ‘Men of the Year’, que se realizou no Tivoli Avenida Hotel, em Lisboa. O treinador, que no presente ano guiou Portugal à conquista do Europeu e da Finalíssima – além do Mundial em outubro de 2021 –, destacou a relevância social e o exemplo do futsal.

"O facto de o desporto ser valorizado e receber esta distinção não estará relacionado apenas com os resultados desportivos do futsal. Tem a ver com o legado que estamos a deixar", começou por referir no seu discurso. "Está relacionado com algo que era muito importante para nós há alguns anos, que é ter relevância social da modalidade e ser um exemplo. Muito obrigado por esta distinção que tanto me honra a mim como ao desporto nacional", concluiu o técnico de 50 anos, num evento em que foram também destacadas diversas personalidades ligadas à ciência, ficção, literatura, música ou moda.