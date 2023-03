Jorge Braz e Ana Azevedo participam em evento organizado pela APAF na Póvoa de Varzim

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) realiza esta sexta-feira, dia 31 de março, mais uma edição do 'Mesa Redonda Futsal', evento que irá realizar-se no Auditório Municipal - Escola da Música da Póvoa de Varzim, a partir das 21 horas.A sessão, que será aberta ao público, contará com um painel composto por Jorge Braz (Selecionador Nacional de Futsal), Ana Azevedo (Capitã e Jogadora da Seleção Feminina de Futsal), Sílvia Moreira (presidente do ADCR Caxinas e Poça da Barca), João Marçal (Comentador Desportivo e Ex-Jogador da Seleção Nacional) e Gustavo Barros (Árbitro C1).O evento tem entrada gratuita e será uma ação creditada com 0.6 UC para a revalidação do Título Profissional de Treinador de Desporto (TPTD).