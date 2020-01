Jorge Braz e as ambições para a Ronda de Elite: «Temos três jogos, queremos fazer nove pontos»

Portugal inicia esta quinta-feira a sua participação na Ronda de Elite de qualificação para o Campeonato do Mundo. Na antevisão do primeiro jogo, frente à Bielorrúsia, Jorge Braz, seleccionador nacional, deixou elogios aos adversários e salientou a vontade de Portugal em fazer o pleno na prova."Estamos prontos, estamos com vontade de iniciar a competição. A semana em Rio Maior correu muito bem e agora estamos a refinar e a consolidar algumas coisas. Tivemos momentos muito bons de preparação e temos muita vontade de jogar. Para nós é muito claro: temos três jogos, queremos fazer nove pontos. É o nosso objetivo, mas sabemos que vamos ter três jogos difíceis, a começar amanhã", começou por referir o seleccionador.Relembro-me que Portugal teve dificuldades da última vez que defrontou a Bielorrússia, Jorge Braz traçou o perfil do adversário desta quinta-feira: "A Bielorrússia tem evoluído muito em termos de organização, marcou três golos de esquemas táticos à Itália, fisicamente é uma seleção muito forte e sabe gerir os momentos do jogo. Para além disso, os jogadores são muito competitivos e objectivos".O técnico aproveitou ainda para dar conta da "inteligência e experiência" do seleccionador da Finlândia, adversário de sexta-feira, e da "qualidade mundial" dos jogadores da seleção italiana.Jorge Braz concluiu assumindo que o facto de Portugal chegar a esta fase de qualificação na condição de campeão europeu não traz pressão aos jogadores. "O facto de chegarmos como campeões da Europa aqui motiva-nos, mas também motiva as outras selecções. Isso fez com que os nossos adversários abrissem mais a pestana. As nossas conquistas deixam-nos orgulhosos e queremos jogar com um sorriso na cara, tal como fizemos no Europeu".O jogo entre Portugal e Bielorrússia, que vai ser disputado na Póvoa de Varzim, está agendado para as 20h30.