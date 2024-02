Jorge Braz e o triunfo de Portugal sobre o Japão: «Dizia que este ia ser um jogo de Campeonato do Mundo e foi»

Jorge Braz atribuiu justiça ao triunfo (2-1) de Portugal sobre o Japão no último de dois confrontos contra os nipónicos de preparação para o Campeonato do Mundo de 2024."Houve sempre mais Portugal a chegar à baliza, mas o Japão esteve muito bem a construir. Hoje adaptaram-se, tentaram enganar-nos de outra forma. É uma seleção de enorme qualidade. Dizia que este ia ser um jogo de Campeonato do Mundo e foi. Faltou, em alguns momentos, decidir melhor, mas os espaços foram criados. Estou extremamente satisfeito com esta semana de trabalho e com os dois jogos. Temos muito tempo para refinar algumas questões para o Campeonato do Mundo", começou por dizer o selecionador nacional, em declarações no final da partida.E continuou: "Como temos poucos momentos de seleção, é extremamente importante irmos perspetivando sempre a médio prazo. Mesmo numa fase final já perspetivamos quem estará na próxima. Ter esta sustentabilidade e continuar lá em cima, nas decisões, sempre foi a nossa visão. Felizmente, o futsal português tem permitido irmos planeando o futuro com enorme segurança e ambição. Tem sido assim nos últimos anos e vai continuar a ser, graças ao trabalho de muita gente."Bruno Coelho salientou o "excelente jogo" da equipa das quinas: "Sabíamos que ia ser difícil. Já o primeiro jogo foi complicado, nós é que entrámos num nível alto. Hoje quisemos também entrar assim e sabíamos que eles iam elevar os níveis de intensidade e agressividade. Pecámos um bocado na finalização, situações de golo que não concretizámos, mas foi um excelente jogo. Apesar de a margem ter sido mínima, estamos muito satisfeitos com o que crescemos neste estágio e sabemos para aquilo que nos estamos a preparar. Isso é o mais importante", vincou.Já Bruno Pinto falou sobre as duas primeiras internacionalizações por Portugal: "Foram dias para nunca esquecer, todo o atleta quer representar a sua seleção, eu não fujo à regra. Toda a gente trabalha para chegar a este topo, foi um sonho concretizado, mas que não mexeu com o trabalho. Isto não foi um feito só meu, também de todos os colegas que me ajudaram ao longo dos anos", revelou. Já sobre o jogo sublinhou o teste "positivo" dos lusos. "Houve poucas diferenças do primeiro para o segundo jogo. A seleção é muito intensa, forte nos duelos individuais, fisicamente também. São disciplinados e sabem aquilo que fazem. Tivemos de contrariar os pontos fortes do Japão e conseguimos ganhar mais uma vez. Para um teste de preparação, acho que foi positivo.