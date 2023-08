Jorge Braz elogia Record International Masters Futsal: «Esta competição já é uma marca e referência»

Jorge Braz, selecionador nacional, comemorou o seu 51º aniversário entre a família do futsal, participando ontem na mesa redonda final do Summit para treinadores, evento integrado pela primeira vez no Record International Masters Futsal.

"O que assume verdadeira importância, nas nossas caminhadas, é o que vamos deixando e este torneio já se assume como uma marca e como uma referência", referiu Jorge Braz, adiantando: "Era impossível não estar presente e nada melhor do que celebrar mais um aniversário no seio desta família."

A mesa redonda final contou com a presença de Nuno Dias, Mário Silva e Joel Rocha, treinadores de Sporting, Benfica e Sp. Braga, respetivamente, e Jorge Braz aproveitou para enaltecer a competência nacional. "Tenho ao meu lado pessoas que são o exemplo da qualidade do treinador português, de excelência a nível mundial", disse.

No decurso de uma conversa franca e com vários momentos de boa disposição, ficou a saber-se que Nuno Dias, há cerca de dois anos, quando já era campeão europeu pelo Sporting, pediu a António Vadillo, treinador do Palma Futsal, para acompanhar alguns treinos dos espanhóis. "Pensei: uma equipa que joga tão bem deve treinar muito bem e quis observar", confidenciou o responsável leonino. Do mesmo modo, Mário Silva, muito antes de chegar ao Benfica, viu de perto o trabalho desenvolvido no Sporting, acompanhando o dia a dia dos leões.

O crescimento do futsal português assentou, foi afirmado pelos presentes, na qualificação das bases, na alteração dos quadros competitivos e na obrigatoriedade da inscrição de jogadores formados localmente, entre outros fatores. O Summit decorreu durante todo o dia e contou com intervenções dos treinadores das seis equipas participantes na competição.

Todos ao trabalho no dia de descanso

No dia de ontem não se disputaram jogos do Record International Masters Futsal, mas, numa fase importante da pré-época, o dia não foi de descanso, longe disso. Todas as seis equipas participantes cumpriram sessões de treino previamente programadas e Sporting, Benfica e Sp. Braga, por esta ordem, utilizaram as instalações do Portimão Arena, o palco da competição, que dispõe de um piso especialmente colocado para o efeito, além de climatização – algo relevante num período de muito calor –, proporcionando melhores condições para o trabalho dos conjuntos envolvidos na prova. Hoje voltam os jogos, no único dia com sessão tripla.