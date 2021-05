Jorge Braz estende ligação com a Federação Portuguesa de Futebol até 2024

Jorge Braz renovou contrato com a Federação Portuguesa de Futebol até 2024, tal como fez o selecionador nacional de sub-21, Rui Jorge.





O vínculo de ambos os treinadores foi prolongado até final do mandato de Fernando Gomes à frente da FPF. O presidente do organismo que rege o futebol nacional elogiou o percurso dos dois à frente das respetivas selecções e acrescentou que ambos "influenciaram e moldaram as carreiras de dezenas e dezenas de jogadores e foram determinantes na ascensão europeia do futebol e futsal nacional a nível europeu e mundial".Jorge Braz mostrou-se orgulhoso pela renovação e considerou que é o reconhecimento do seu trabalho."Penso que esta decisão surge sobretudo pelo que tem sido feito em relação ao futsal nacional. A melhoria do processo motiva-nos a ter resultados tão bons ou melhores do que até aqui. É um orgulho ter este reconhecimento e esta vontade de continuarmos ligados neste caminho de desenvolvimento e qualificação do futsal português", considerou o selecionador nacional de futsal.