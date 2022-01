Jorge Braz: «Estou satisfeito, estamos a cumprir a nossa obrigação»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jorge Braz analisou o triunfo de Portugal sobre a Holanda garantindo que a Seleção a "cumprir a obrigação"."Abordámos o jogo como tínhamos de o abordar. Fomos construindo o resultado e controlámos muito bem o jogo direto deles - não tão bem quando sofremos o golo -, mas julgo que foi um jogo inteligente. Podia ter até outro resultado, com mais golos para nós. Estou satisfeito, estamos a cumprir a nossa obrigação. Sabíamos que não podíamos dar confiança e permitir conforto à Holanda. Retirámos esse conforto constantemente e foi isso que fomos fazendo ao longo do jogo. Geralmente, vamos crescendo nestas competições e queremos crescer ainda mais no terceiro jogo, que vai ser duríssimo, para terminar o grupo em primeiro. É um jogo, é para vencer e são três pontos, para terminar em primeiro lugar. Depois sim, pensar na próxima fase. A Ucrânia tem muita qualidade, mas queremos mais três pontos, fazer nove, terminar em primeiro e ter tempo para preparar a fase seguinte", reiterou o selecionador nacional.