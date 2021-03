Jorge Braz: «Hoje houve entreajuda, foco e compromisso. Fiquei extremamente satisfeito»

Portugal derrotou esta terça-feira a congénere da Rep. Checa e deu um passo importante rumo ao Europeu de 2022. Após a partida, Jorge Braz mostrou-se satisfeito com o que viu dos seus pupilos.





"O que preparámos para este segundo jogo resultou. Do ponto de vista do comportamento individual, melhorámos muito consideravelmente. Quando melhoramos com este rigor e compromisso, o coletivo melhora de forma natural. Temos de terminar com as oscilações e perceber a nossa responsabilidade. Hoje houve isso: entreajuda, foco, compromisso, o que me deixa extremamente satisfeito. Queríamos ter mais vantagem, mas estamos em primeiro e vamos querer conquistar mais duas vitórias nas duas jornadas que faltam com a Noruega", frisou o selecionador."O nosso lema é 'Todos Juntos'. Todos contam e têm de estar disponíveis para o que precisamos. Por isso quero partilhar esta vitória com o Cardinal, com o Pedro Cary e com o Ricardinho, assim como com todos os pré-convocados. Temos muita gente de valor no futsal português e todos contam", concluiu.