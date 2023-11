Jorge Braz homenageado na antiga escola: «Fui apanhado de surpresa»

O selecionador nacional de futsal, Jorge Braz, foi ao final da manhã desta terça-feira homenageado na sua antiga escola, Secundária Dr. Júlio Martins, em Chaves, pela comunidade escolar e pelos antigos alunos que com ele partilharam carteiras.O selecionador está em Chaves devido ao jogo que a Seleção Feminina de Futsal realizará na vizinha Espanha. Jorge Braz foi apanhado de surpresa e acompanhou um familiar à escola para requerer um documento quando, para seu espanto, os seus antigos companheiros de escola juntamente com a comunidade escolar o aguardavam para uma singela homenagem.Além de receber a medalha do centenário da Escola Secundária Dr. Júlio Martins, assinou o Livro de Honra da instituição, que tanto se orgulha de ter representado. Comovido, o antigo aluno fez questão de dizer: "Fui apanhado de surpresa. Mas é com enorme prazer que aqui estou, junto de todos estes que me acompanharam, a recordar aquele que foi o meu princípio. Que saudades! E como é bom recordar a minha antiga 'Técnica', era assim que nós lhe chamávamos. Esta escola foi o meu primeiro passo do que sou hoje, vim de Valpaços para Chaves, porque era aqui que tinha a opção de Desporto, e aqui estive até ir para a Universidade".Jorge Braz, dirigindo-se depois aos alunos, salientou a importância do reconhecer da história: " É algo que vocês hoje muito pouco sabem valorizar. As escolas e os sacrifícios dos nossos pais e avós fazem a nossa história e temos de ter orgulho nisso mesmo. Tenho imenso prazer em estar aqui hoje e orgulho em ter frequentado esta escola com todos estes amigos que hoje me proporcionaram esta surpresa. Orgulhem-se do que são e da vossa história".Depois da homenagem, o selecionador seguiu com os seus antigos companheiros de escola para um almoço convívio.