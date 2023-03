Jorge Braz: «Já termos o apuramento garantido deve-se ao nosso trabalho»

Jorge Braz, selecionador português, analisou o triunfo de Portugal no jogo particular ante a Suíça (7-0), disputado esta quinta-feira em Rio Maior."Este jogo exigiu de nós pensarmos em enganar esta defesa da Suíça, com um jogo direto e extremamente objetivo. Criarmos o espaço enquanto estávamos a jogar em pouco espaço no campo. Foi excelente. Ainda por cima a Suíça a competir da forma que competiu. Em cada lance, obrigou-nos a procurar o que era exigido. Muito, muito satisfeito", vincou, falando, depois, do apuramento para a Ronda da Elite do Mundial confirmado hoje."Enorme orgulho por já termos o objetivo [de estar na ronda de elite para o Mundial] alcançado. Deve-se muito ao trabalho. Quando nos focamos em nós e no nosso trabalho as coisas acontecem. Neste momento, já termos o apuramento garantido deve-se ao nosso trabalho", frisou o técnico.Já sobre o jogo oficial, a 7 de março, com a Bielorrússia, Jorge Braz garantiu que Portugal tem a "obrigação de conseguir mais três pontos"."O nosso lema é todos juntos, e é mesmo. Confio cegamente nesta gente toda. Nestes e nos que não estão cá. É muito fácil escolher, por isso, todos eles vão ser importantes agora no jogo com a Bielorrússia. Há princípios e valores que para nós são sagrados, como grupo, e vamos continuar a ser iguais a nós mesmos, até para retribuir este carinho que os portugueses têm pela seleção de futsal. Temos obrigação de conseguir mais três pontos e garantir o primeiro lugar com os 12 pontos e não os nove", reiterou por fim.