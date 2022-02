Jorge Braz: «Nesta família sente-se muito orgulho em ser português e do que é ser Portugal»

Jorge Braz estava visivelmente emocionado no final do Portugal-Espanha, duelo da meia-final do Europeu de futsal que terminou com um triunfo português por 3-2 após uma reviravolta épica no marcador construída na segunda parte do encontro.





Em declarações à RTP3, o selecionador nacional de futsal revelou as palavras que disse aos jogadores ao intervalo e que ajudaram a catapultar a reviravolta no marcador e na eliminatória."Colaborar todos, de estarmos um ao lado dos outros. Hoje foi mais um dia em que estive calado durante toda a segunda parte e de ver o jogo sem a certeza de saber se íamos virar. Estava a dar-me uma satisfação brutal de ver o jogo porque estava a ver a alma desta gente e do que preparámos. Foi fantástico. Tivemos que meter-nos no nosso caminho, no nosso percurso. Tivemos de perceber o que é aquele cantinho da Península Ibérica. Se são Campeões da Europa e do Mundo é por alguma coisa. Temos feito grandes coisas, coisas fabulosas. Mas de vez em quando, à boa forma portuguesa, deslizamos. Temos que acreditar. Sermos felizes no que fazemos. Somos uns sortudos e felizardos por representarmos o nosso país. Tivemos que perceber onde podíamos correr riscos, que tínhamos de respeitar a Espanha, foi clarificar isso e acreditar em quem nós somos e no que fazemos. Depois disso, foi a interpretação de cada um deles", começou por dizer Jorge Braz.

Apoio do público na Ziggo Dome, Amesterdão

"Foi fantástico. Fabuloso chegar ao fim e ver esta reação. Temos feito o nosso trabalho para que esta gente acredite e esteja bem. Quando eles nos retribuem desta forma, é sensacional. Temos de ter orgulho nacional, na marca Portugal e muitas vezes não temos. Nesta família sente-se muito orgulho em ser português e do que é ser Portugal."



Pouca preparação para a final

"Não é sinal nenhum. Desta vez só temos um dia para preparar, recuperar a final. Só um dia. É o que há. Os jogadores vão recuperar direitinho. Vão ser 40 minutos fortíssimos frente a uma seleção que subiu mais um bocadinho o nível. Ainda não vi muito. Dormir? Isso não é preciso. Dorme-se a partir de segunda-feira [após o final do Europeu]", terminou.