Jorge Braz: «Os jogadores vão na viagem a pensar no que não fizeram bem»

Apesar do triunfo (6-5) da seleção portuguesa na Arménia, a contar para a Ronda de Elite de acesso ao Campeonato do Mundo de futsal do próximo ano, Jorge Braz realçou que a equipa não esteve bem em certos momentos e sublinhou que é preciso corrigir os erros para o duelo da próxima quarta-feira, que marcará o reencontro entre as duas seleções na Póvoa de Varzim."Já contávamos com esta aposta final da Arménia, têm jogadores de qualidade e com intuição para encontrar os pequenos espaços. Não estivemos bem naquilo que costumamos fazer: defender cinco para quatro. Estava convicto de que, quando chegasse este momento, íamos fazer mais um ou dois golos. Depois acalmámos, tivemos um espírito dos diabos e o que conta são os três pontos. Agora vamos ter tempo para descansar e corrigir. O início foi mau, estivemos pouco equilibrados e demasiado audazes na frente. Equilibrámos na segunda parte, tivemos o jogo controlado e conseguimos garantir uma boa vantagem. Depois houve a parte final, acontece, há dias menos bons, estivemos mal a defender em 5x4", referiu o selecionador Nacional, acrescentando:"Há uma coisa espetacular com esta equipa: os jogadores vão no regresso para Portugal a pensar no que não fizeram bem, não preciso dizer nada. Nunca sofremos a defender nestas situações mais estratégicas e já passámos por tantas e correu sempre bem. Houve um dia que não correu bem, foi hoje, não há problema, eles próprios [jogadores] fazem a sua autoavaliação. Queremos mais três pontos na quarta-feira. O nosso foco é o nosso processo, no que temos de melhorar. Queremos brindar os portugueses com mais uma vitória na Póvoa de Varzim. Meio objetivo já está [9 pontos], mas queremos o objetivo final deste estágio, que é chegar aos 12 pontos. Era óbvio desde o início que este grupo seria difícil, com três equipas muito boas. É extremamente enganador estes zero pontos da Arménia, por exemplo. Colocámo-nos a jeito agora no final. Este jogo não correu bem, mas não há crise, estamos como queríamos, com nove pontos. O percurso vitorioso continua. Vai ser exatamente igual a segunda volta. Sabemos das dificuldades, mas estaremos cá nos três últimos jogos para superá-las."