Jorge Braz: «Os primeiros três pontos já cá estão»

A Seleção Nacional de futsal começou da melhor forma a Ronda de Elite de qualificação para o Mundial'2020 ao vencer a Bielorrússia por 2-1 em partida da 1.ª jornada do Grupo A, que até domingo será decidido na Póvoa de Varzim.





Após o encontro, o selecionador Jorge Braz destacou a resposta da equipa à desvantagem que se verificava ao intervalo, considerou o triunfo justo e admitiu que o mais importante foi somar os três pontos."Entrámos muito bem e podíamos ter criado uma margem de conforto, mas não aconteceu. Numa fase destas as equipas vão-se mantendo no jogo e a Bielorrússia marcou em transição. Depois daquela primeira parte, ir para o intervalo a perder por 1-0 não pode de alguma forma preocupar-nos exageradamente. Corrigimos detalhes, mas as coisas mudariam se continuássemos a construir de forma organizada, clara e objetiva. A vitória é inteiramente justa e superámos o primeiro teste de forma muito positiva. Os primeiros três pontos já cá estão e amanhã [sexta-feira] há mais."A Bielorrússia já é uma seleção da parte de cima da Europa e estas dificuldades eram totalmente esperadas para o primeiro jogo de uma fase derradeira de qualificação. Podíamos ter diminuído isso na parte inicial, mas mantivemo-nos serenos", acrescentou."Não surpreende, pois também seria muito equilibrado. A Itália teoricamente mais forte e toda a gente a colocar esse rótulo, mas a Finlândia conseguiu passar num grupo com Espanha, Polónia e Geórgia. Tirando pequenos detalhes, o jogo com a Finlândia vai ser igual ao de hoje, do ponto de vista competitivo e da exigência. Ainda bem para o futsal, porque estas equipas cada vez criam mais dificuldades. E numa fase destas, em que só seis países vão ao Mundial, é normal que as dificuldades sejam deste género. Estamos cá para superá-las".