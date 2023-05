Jorge Braz prolonga contrato como selecionador de futsal até 2026

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O selecionador de futsal de Portugal, Jorge Braz, campeão do mundo e bicampeão da Europa, renovou esta terça-feira até 2026 o contrato com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), anunciou hoje o organismo.

Jorge Braz, que irá liderar a seleção em dois apuramentos para o Campeonato da Europa (2024 e 2026), e um para o Mundial de 2024, assumiu o cargo em 2010, substituindo Orlando Duarte.

Em declarações à assessoria de imprensa da FPF, Jorge Braz, de 50 anos, mostrou-se "orgulhoso" com a renovação, que considerou ser "um reconhecimento do trabalho desenvolvido".

"É um orgulho imenso. Um sentimento muito especial ter este reconhecimento e, acima de tudo, ver a vontade que a FPF demonstra em continuar a contar comigo e com a nossa equipa técnica nacional", afirmou.

O técnico, que está ligado contratualmente à FPF desde 2007, prometeu trabalho e assumiu a vontade de conquistar mais títulos: "Nunca está nada por alcançar que tenhamos feito até agora e, independentemente dos resultados importantes conseguidos nos últimos anos, dos quais nos orgulhamos muito, há sempre muito mais a fazer".

O presidente da FPF, Fernando Gomes, que também hoje renovou contrato com o selecionador feminino de futebol, Francisco Neto, destacou o trabalho de ambos nas equipas nacionais.

"No âmbito daquilo que tem sido a nossa política de estabilidade, na relação com as equipas técnicas, neste caso de futebol feminino e futsal, deixo aqui uma palavra de reconhecimento e de gratidão pelo trabalho excelente que ambos têm vindo a fazer", vincou Gomes.

O líder federativo assumiu a vontade de "continuar a perspetivar o futuro e permitir que Francisco Neto possa participar e conduzir a seleção nacional a um novo Mundial, que irá realizar-se em 2027, e que Jorge Braz prolongue a sua relação até 2026, ano em que se realizará mais um Campeonato da Europa de futsal".