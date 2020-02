Jorge Braz: «Quando todos queremos o mesmo, é complicado alguém vencer Portugal»

Jorge Braz mostrou-se naturalmente satisfeito pelo triunfo conseguido sobre a Itália, que permitiu o acesso à fase final do Mundial de futsal deste ano, considerando na sua análise à partida que, quando todos querem, é "complicado alguém vencer Portugal".





"Concretizarmos o que produzimos ofensivamente elevou os níveis de confiança e permitiu que continuássemos focados na nossa tarefa. Mas posso garantir que hoje estaríamos igualmente preparados se houvesse alguma adversidade.Era a última oportunidade e foi demasiado notório aquilo que a queríamos conquistar. A concretização do primeiro lugar é inteiramente merecida.Já é a segunda vez que somos felizes neste pavilhão. Foi fantástico iniciar a defesa do «cinco para quatro» com o público todo de pé a bater palmas. Perante uma grande seleção mundial e um ambiente destes em nossa casa, só temos de nos sentir felizes e confiantes. Estamos muito agradecidos aos adeptos e é por eles que queremos estar à altura. Festejos no final? Foi com este sentido de família que conquistámos o Europeu e tentámos superar os momentos difíceis. Quando todos queremos o mesmo, é complicado alguém vencer Portugal. E, no fim, como em qualquer festejo de família, dançámos e saltámos todos. Senti-me feliz por estar no meio da minha família no futsal.Claro que temos expectativas para o Mundial, mas hoje é difícil fazer esse exercício mental. Agora vou jantar, beber um bom vinho e festejar, mas amanhã [segunda-feira] sei bem que não vou resistir à vontade de iniciar a preparação.»