Jorge Braz quer "foco e compromisso" de Portugal na qualificação do Mundial'2024 de futsal

O selecionador nacional de futsal, Jorge Braz, considerou esta sexta-feira que o "foco e o compromisso" terão que ser totais no jogo com a Finlândia, em Vantaa, que marca sábado o arranque da Ronda de Elite de acesso ao Mundial'2024.

"Perspetivo um jogo semelhante ao 3-2 no Euro'2022 e ao 2-2 na qualificação para o Mundial'2021. Com as armas deles, vão tentar manter-se no jogo e no resultado", disse Jorge Braz, em declarações divulgadas pelo site da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O selecionador português considera que a seleção da Finlândia "aproveita muito bem todas as falhas e os erros dos adversários", pelo que antevê "um jogo muito competitivo, à semelhança dos últimos dois confrontos".

"A Finlândia é uma equipa muito organizada, que sabe o que fazer em todos os momentos do jogo. São extremamente aguerridos, não dá um único lance por perdido, acreditam sempre e mantêm-se nos jogos até ao final", considerou.

O selecionador apontou ainda que não se recorda de um encontro em que a Finlândia "tivesse deixado descambar o jogo" e, nesse sentido, o "foco, compromisso e competitividade" da seleção portuguesa terão de ser máximos para não permitir que se sintam confortáveis.

"O que fizemos no passado não será suficiente. Temos de acrescentar mais e prepararmo-nos cada vez melhor. Todas as seleções cresceram imenso, subiram pelo menos um degrau qualitativo", referiu.

Jorge Braz considerou ainda que o novo formato de qualificação, com partidas em casa e fora, "é benéfico para estas equipas", que "vão competir pelo jogo com tudo" e, por isso, exige "foco e compromisso total" da parte da seleção portuguesa.

"A questão essencial é sermos Portugal. A nossa identidade e organização, mas acima de tudo com o nosso compromisso e competitividade. Isso terá de estar no limite para se vencer", defendeu Jorge Braz.

Portugal está inserido no Grupo E, juntamente com as seleções da Geórgia, Arménia e Finlândia, que será disputado com jogos fora e em casa.

Os vencedores dos grupos garantem a qualificação direta para a fase final do Campeonato do Mundo, que será disputada no Uzbequistão. Os quatro melhores segundos classificados qualificam-se para um play-off, de onde sairão as duas últimas seleções europeias.

Depois do encontro com a Finlândia, Portugal enfrenta a Geórgia, em 20 de setembro, em Viseu (21H30). A terceira e quarta jornada desta Ronda de Elite estão agendadas para 6 e 10 de outubro, respetivamente, com um duplo compromisso com a Arménia.