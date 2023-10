Jorge Braz quer voltar a derrotar Arménia mas avisa: «Jogo terá um lado estratégico forte»

O selecionador nacional de futsal, Jorge Braz, apontou esta terça-feira à vitória no duelo de amanhã, na Póvoa de Varzim, contra a Arménia, depois do triunfo tangencial (6-5) conquistado fora contra o mesmo adversário, na passada sexta-feira.

"Queremos melhorar sempre, todos os dias. No entanto, a forma como terminou a partida com a Arménia não significa que fizemos um mau jogo. Tivemos um momento em que não estivemos tão bem num aspeto que costumamos fazer de forma excelente, que é o cinco para quatro", realçou o técnico em declarações à Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Após o duelo em Yerevan, a equipa das quinas recebe a Arménia no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim, às 21 horas de amanhã, em partida da quarta jornada do Grupo E da Ronda de Elite de acesso ao Mundial'2024.

"A abordagem do adversário poderá ser diferente. Vão querer manter-se no jogo, vão gerir o tempo de jogo de acordo com o que for acontecendo. A Arménia vai tentar disputar os pontos para ver se ainda têm hipóteses de apuramento. Vão jogar com as armas deles, apostar na subida do guarda-redes para o processo ofensivo. Antevejo um jogo com um lado estratégico forte", vincou Jorge Braz.

Portugal continua na liderança isolada do Grupo E da Ronda de Elite, contando com nove pontos, mais três do que a Geórgia, que derrotou a Finlândia por 5-2 neste sábado.

Os finlandeses seguem com três, enquanto a Arménia tem zero. Os vencedores dos grupos garantem a qualificação direta para a fase final do Campeonato do Mundo, que será disputada no Uzbequistão. E os quatro melhores segundos classificados qualificam-se para um playoff, de onde sairão os últimos dois qualificados europeus.

"Temos de ser Portugal. Temos de ser pressionantes, a condicionar e a termos iniciativa no processo defensivo, como gostamos. Mesmo sem bola, temos de condicionar esses espaços. Provocar erros. Ao analisarmos o jogo, vimos que a Arménia cometeu erros e nós conseguimos aproveitar. Um desses lances resultou num golo nosso. Temos é de fazê-lo mais vezes e de forma mais agressiva. O foco e o compromisso são de excelência. Por vezes erramos ou temos hesitações, mas do ponto de vista do crer, da atitude e do compromisso estou muito feliz com o comportamento de cada um deles", sublinhou.

E rematou: "Não gostamos de olhar para os outros. Olhar para nós e para o apuramento significa olhar para seis jogos e seis vitórias. São 18 pontos e essa é a nossa meta. É esse o caminho, jogo a jogo, de três em três pontos. Até agora, os pontos caíram todos para o nosso lado. Esta quarta-feira temos mais um jogo e queremos mais uma vitória. Queremos chegar a dezembro e ao fim da Ronda de Elite com 18 pontos."